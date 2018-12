Fanno irruzione in un una concessionaria e scappano con una Porche in esposizione

Due rapine in pieno centro cittadino, ieri pomeriggio, a Cerignola. Altri due colpi che si aggiungono alla lista delle rapine messe a segno, sempre ieri, sulla Statale 16 e nei pressi del casello autostradale A16.

A finire nel mirino dei malviventi, è stata la farmacia 'Strafile' di corso Roma. Poco dopo le 19, un rapinatore - solo, a volto coperto e pare disarmato - ha fatto irruzione nell'attività commerciale costringendo il dipendente a farsi consegnare il denaro presente in cassa. Arraffato il denaro, circa 500 euro, lo stesso è fuggito facendo perdere le sue tracce. Sull'accaduto indaga la polizia che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.

E' ancora da chiarire, invece, la dinamica della violenta rapina messa a segno in serata, ai danni di una concessionaria cittadina. Secondo le prime informazioni raccolte, il titolare dell'attività sarebbe stato raggiunto a ridosso dell'orario di chiusura da due uomini, che lo hanno aggredito, fuggendo con una Porsche in esposizione nell'autosalone. Su questo caso sono in corso le indagini dei carabinieri.