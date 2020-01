Cronaca Vieste / Via Alessandro Manzoni

Non c'è pace a Vieste: dopo l'atto incendiario ad un negozio, malviventi rapinano bazar gestito dai cinesi

Il colpo intorno alle 12.30 di oggi, in via Manzoni. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica della rapina. Non è chiaro se chi ha agito fosse armato o meno. Ancora da quantificare il bottino