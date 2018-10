Disarmati e a volto coperto rapinano le 'Poste' ad Orta Nova: in due fuggono con 1000 euro

Ammonta a 1000 euro circa il bottino della rapina messa a segno ieri mattina, ad Orta Nova, ai danni dell'Ufficio Postale cittadino. Intorno alle 10, due uomini a volto travisato e - pare - disarmati, hanno fatto irruzione nei locali minacciando dipendenti e creando il panico tra gli avventori. I due hanno arraffato il denaro presente nelle casse in quel momento attive - circa 1000 euro - e sono poi fuggiti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.