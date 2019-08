Armati fino al collo rapinano agricoltore: i quattro del commando si dileguano con il trattore rubato

Quattro soggetti, tutti a volto coperto, e armati di fucile: questo il commando che, all'alba di ieri, ha rapinato un agricoltore di Cerignola, portandogli via un trattore agricolo del valore stimato di 10mila euro.

L'azione, consumata in contrada Forcone, alla periferia della città, è stata fulminea: non c'è stata colluttazione con la vittima, nè sono stati esplosi colpi di fucile a scopo intimidatorio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri; la zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.