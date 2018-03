Foggia, dopo le bombe l'assalto da film: commando asporta cassaforte dalla sede della TNT

A distanza di poche ore dalle due bombe fatte esplodere in piazza Cavour e in via Luigi Pinto, sempre a Foggia intorno alle 4 si è verificato un altro grave episodio. Un commando costituito da diverse persone, con un mezzo probabilmente rubato, ha assaltato la sede della TNT al km 675 della Statale 16.

I banditi hanno sfondato il cancello d’ingresso e poi sventrato la parete perimetrale principale della sede, dalla quale hanno portato via la cassaforte con dentro 18mila euro. Inoltre – per ostacolare l’eventuale intervento delle forze dell’ordine, hanno disseminato di chiodi a quattro teste e gomme bruciate l’asfalto. Indaga la polizia