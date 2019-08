Assalto da film sulla Statale 16 verso Foggia: colpo da 830mila euro, rinvenuto carico di farmaci ad uso chemioterapico

Il carico rapinato il 17 maggio 2018 è stato rinvenuto in una villa in disuso al Santo Spirito di Bari. Sul luogo del rinvenimento, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica