Ultim'Ora | Paura sul Gargano: commando armato assalta tir di sigarette

Attimi di panico, questa mattina, sul Gargano, dove un commando armato ha assaltato un camion lungo la Pedegarganica, all'altezza di San Giovanni Rotondo.

Ancora poche le informazioni al riguardo: al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti ad impossessarsi del carico - sigarette e tabacchi per un valore non ancora quantificato - prima di fuggire. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri. Nelle concitate fasi della rapina nessuno è rimasto ferito.