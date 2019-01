Travisati e disarmati irrompono in tabaccheria: rapina da "Old Street" in via Cavallotti

E' ancora da quantificare il bottino della rapina messa a segno poco prima delle 19.30, in via Felice Cavallotti. A finire nel mirino dei rapinatori - due persone a volto coperto e, pare, disarmate - è stata l'attività commerciale "Old Street Tabacchi".

Secondo quanto accertato, i due - entrambi sui vent'anni - hanno fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato il dipendente hanno asportato il denaro presente in cassa, non ancora quantificato. Sul posto sono giunte pattuglie di polizia e carabinieri. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona.