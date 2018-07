Rapina all'alba in via Lucera: incappucciati e armati fanno irruzione in una tabaccheria, vittima sotto shock

In quattro, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nei locali di una rivendita di tabacchi e hanno portato via sigarette e gratta e vinci, per un valore ancora da quantificare.

E' quanto accaduto all'alba di oggi, al civico 71 di via Lucera, alla periferia di Foggia: secondo quanto accertato, la vittima della rapina aveva appena aperto l'attività (erano da poco passate le 5) quando quattro uomini, tutti incappucciati e uno armata di pistola, hanno fatto irruzione nell'attività e hanno razziato sigarette e gratta & vinci.

Gli stessi poi sono fuggiti a bordo delll'auto con la quale sono arrivati, tenuta pronta a partire con un uomo che era rimasto alla guida. Sul posto, per il primo sopralluogo, gli agenti della Sezione Volanti; le indagini, invece, sono affidate agli uomini della squadra mobile. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere della zona. Sul posto, anche una ambulanza del 118, per soccorrere la vittima scossa dall'accaduto.