Cronaca Stornarella / Via Giuseppe Giusti

Commando armato assalta sala slot: fucili e pistola puntati contro un dipendente, rapina e fuga su un'auto (ritrovata bruciata)

E' successo nella tarda serata di ieri, a Stornarella. Nel mirino una sala slot in via Giusti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri