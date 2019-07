Rapina lampo al Simply: attimi di paura nel supermercato, malviventi portano via l'incasso ma lasciano tracce

Tanto spavento e per fortuna nessun ferito intorno alle 19.50 di ieri sera in via della Repubblica quando due persone incappucciate hanno fatto irruzione nel supermercato Simply e in pochissimi secondi hanno asportato del denaro contante da una cassa, per poi fuggire a piedi e abbandonando nella fuga i passamontagna e i guanti neri.

Il bottino è ancora da quantificare, sotto shock una cliente e la cassiera. Sul posto è giunta una volante della polizia, che indaga sull'accaduto ed è alla ricerca di ogni elemento utile per risalire agli autori della rapina, a partire da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.