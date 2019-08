Ancora una rapina al Simply: malviventi minacciano cassiera con un coltello e si fanno consegnare il denaro

Attimi di paura intorno alle 19 di ieri sera in via della Repubblica, dove due persone con il volto coperto - una delle quali armata di coltello - hanno fatto irruzione nel supermercato Simply e, dopo aver minacciato la cassiera, si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, per poi fuggire a piedi.

Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sull'accaduto e analizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da quantificare il contenuto della cassa portato via dai malviventi. Nello stesso supermercato si era già consumata una rapina - con modalità simili - lo scorso 27 luglio.