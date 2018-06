Entra in una scuola con una scusa, aggredisce con violenza e rapina dipendente donna: arrestato

Attimi di paura ieri pomeriggio presso l'istituto scolastico Parisi-De Sanctis. Verso le 14 equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti, immediatamente allertati dalla sala operativa, intervenivano per un'aggressione subita da una dipendente. Gli uomini in divisa raccoglievano informazioni e dettagli dell’accaduto visionando le immagini del circuito di sorveglianza della scuola.

Dalla ricostruzione emergeva che un individuo si era introdotto nel cortile di pertinenza dell’istituto chiedendo alla vittima di entrare per visionare i quadri di valutazione degli alunni. L’uomo, approfittando di un momento di disattenzione della donna, alla quale aveva chiesto di accompagnarlo nel luogo dove erano affissi i quadri, strattonava con violenza la vittima al fine di strapparle la catenina d’oro che portava al collo. A causa della violenta aggressione la malcapitata finiva a terra procurandosi gravi lesioni.

Dall’attenta visione delle immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza, i poliziotti riconoscevano con assoluta certezza il pregiudicato, già noto all’ufficio per pregresse vicende giudiziarie, in Giuseppe Maggio classe 1982. Venivano, quindi, prontamente avviate le attività finalizzate al rintraccio di Maggio, condotte incessantemente presso tutti gli indirizzi noti. Infatti, nei pressi dell’abitazione del padre del ricercato, gli agenti notavano il 36enne in procinto di allontanarsi dallo stabile. Prontamente bloccato, si procedeva ad un controllo presso la sua abitazione, dove venivano rinvenuti e sequestrati i capi di abbigliamento indossati durante la rapina.

Giuseppe Maggio si era appena sbarbato e rasato i capelli a zero, probabilmente nel tentativo di eludere l’eventuale riconoscimento. E' stato arrestato dal Gruppo Falchi, mentre la catenina d’oro, recuperata sul luogo della rapina dal personale delle Reparto Volanti, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Foggia, a disposizione della locale Procura della Repubblica.