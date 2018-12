Terrore al GrandApulia, rapina al 'Sarni Oro': fuggi fuggi generale e clienti rintanati nei negozi

Attimi di panico, questo pomeriggio, all'interno della galleria del centro commerciale GrandApulia, nella zona industriale Foggia/Incoronata. Intorno alle 17, ignoti hanno messo a segno una rapina ai danni della gioielleria del gruppo 'Sarni'.

In pochi minuti, i rapinatori hanno seminato il panico tra gli avventori. "Sembrava la scena di un film", spiegano a FoggiaToday. "Gente impaurita che correva e chiedeva aiuto, mentre i rapinatori scappavano armati". Sul posto, nel frattempo, sono intervenuti i carabinieri, incaricati delle indagini del caso. Al momento non sono ancora noti i dettagli del colpo, nè l'ammontare del bottino. I rapinatori imbracciavano armi lunghe. Molti avventori del centro commerciale si sono "rintanati" in altri negozi della galleria; alcune attività commerciali hanno preferito, per ora, abbassare la saracinesca.