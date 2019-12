Armati di pistola, irrompono nel supermercato e fuggono con l'incasso: rapina-lampo a San Severo

Armati di pistola, irrompono nel supermercato e fuggono con l'incasso. Rapina-lampo, ieri sera, intorno alle 20, a San Severo. A finire nel mirino dei rapinatori - tre persone, tutte incappucciate di cui due armate - è stato il supermercato di via Togliatti.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato cittadino, incaricati delle indagini del caso, i malviventi hanno fatto irruzione nei locali, minacciando - armi in pugno - i cassieri. Una volta intascato il denaro contenuto in una delle casse, i tre sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. L'ammontare del bottino verrà quantificato in mattinata, in sede di denuncia. Al vaglio degli agenti, i filmati delle telecamere presenti nei pressi dell'attività colpita e lungo la via di fuga dei malviventi.