Solo e disarmato rapina farmacia, il colpo a San Severo: malvivente fugge con 1000 euro

Una rapina è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri, in via Belmonte, a San Severo. Il fatto è successo poco dopo le 19 di ieri, quando un uomo - solo e a volto coperto - ha fatto irruzione nell'attività minacciando il titolare.

L'azione si è conclusa in una manciata di secondi: il rapinatore, disarmato, si è impossessato del denaro presente in cassa (circa un migliaio di euro) ed è fuggito a piedi. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti del commissariato di San Severo ed i colleghi della scientifica che hanno acquisito i filmati delle telecamere dell'attività e della zona e stanno verificando la presenza di ogni altro elemento utile all'identificazione dell'autore del colpo.