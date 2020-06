Mascherina chirurgica sul viso e coltello in pugno: rapina da 'Abc Store' a San Severo, bottino da 1800 euro

Mascherina chirurgica sul viso e coltello in pugno. Così tre malviventi hanno rapinato l'attività 'Abc Store', in via Guareschi, a San Severo, fuggendo con un bottino di 1800 euro.

E' accaduto lo scorso sabato sera, nella cittadina dell'Alto Tavoliere. Erano da poco passate le 21 quando i malviventi - tre persone, tutte apparentemente giovani - hanno fatto irruzione nell'attività gestita da un 29enne di origini cinesi.

La rapina è durata una manciata di minuti: i tre, brandendo la lama, hanno minacciato il titolare facendosi consegnare tutto il denaro presente in cassa. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere presenti all'interno e all'esterno dell'attività per risalire ai responsabili colpo.