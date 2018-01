Il calore di San Nicandro per Marco. La famiglia Zurro: “Grazie a voi e a chi gli ha salvato la vita”

La famiglia Zurro e Fiorella, la fidanzata di Marco, con una lettera aperta, hanno ringraziato la comunità sannicandrese per aver dimostrato solidarietà e affetto per quanto accaduto al tabaccaio di Corso Umberto I, vittima di una rapina nel corso della quale è rimasto ferito da un colpo di pistola, per il quale proprio ieri, giorno in cui San Nicandro è scesa in piazza, è stato fermato un 23enne.

La lettera della famiglia Zurro

“Le preghiere di tutti, all’unisono, sono giunte presso il Signore che ha guidato la mano dell’equipe medica che con tante difficoltà, è intervenuta prontamente nella notte salvando la vita di Marco. Certamente da quaggiù le preghiere e l’elevata professionalità dei sanitari hanno fatto sì che la vicenda avesse un epilogo positivo; sicuramente dall’alto vi è stato l’intervento miracoloso di “qualcuno” che ha voluto tanto bene e ha deviato quel colpo, anzi ne ha governato la traiettoria impedendo un diverso esito o, nella migliore delle ipotesi, la presenza di ben altre problematiche.

E’ stato commovente vedere come tanti giovani colleghi tabaccai, parenti e amici, hanno affollato la sala d’attesa dell’ospedale di San Severo aspettando fino all’alba il sopraggiungere delle prime rassicuranti notizie. Ogni giorno a Marco e a Fiorella sono arrivati i saluti, il calore e il conforto di amici e conoscenti che hanno cercato in tutti i modi di manifestare la propria vicinanza e solidarietà. Tale coinvolgimento ha dato coraggio e forza a entrambi, che desiderano ricambiare stringendo tutti in un sentito abbraccio.

Davvero sorprendente e commovente è stata la partecipazione alla manifestazione organizzata da Confcommercio, alla quale hanno preso parte le istituzioni e l'intera cittadinanza per esprimere sdegno verso atti simili e ribadire i valori della legalità e della libertà sul nostro territorio. La famiglia Zurro ringrazia le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale e i sindaci intervenuti, i medici e paramedici, la comunità parrocchiale, tutte le associazioni, la Confcommercio e la scuola, i suoi insegnanti, gli alunni e i genitori.