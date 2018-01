Rapina a San Nicandro, l’avv. Sassano: “Tarantino si dichiara innocente sin dal primo giorno”

Si sarebbe dichiarato innocente sin dal primo momento Sebastiano Tarantino, il 23enne sottoposto a fermo della Procura per la rapina al tabaccaio di San Nicandro Garganico, consumatasi il 4 gennaio scorso. La notizia del suo arresto era giunta nel bel mezzo del corteo promosso dalla comunità sannicandrese, scesa in piazza giovedì scorso a sostegno dell'esercente vittima del fatto criminoso, Marco Zurro. Per “elementi pesantemente e concordemente indiziari” trapelava dagli ambienti dell'autorità giudiziaria”.



All'indomani dell'interrogatorio e della convalida del fermo, avvenuti sabato scorso ad opera del Gip del Tribunale di Foggia presso il carcere del capoluogo, giungono però una serie di precisazioni da parte del legale di Tarantino, Costantino Sassano. “Il GIP ha contestato all’indagato il reato di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di arma. Tarantino si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso comunque dichiarazioni spontanee verbalizzate agli atti, dichiarando testualmente: sono innocente, non ho fatto nessuna rapina, non capisco perché tutto questo fatto contro di me”.

Sassano precisa ancora che Tarantino si è presentato spontaneamente in caserma. “La scelta di presentarsi in caserma accompagnato dal sottoscritto il giorno della manifestazione sulla legalità fatta a San Nicandro Garganico è stata assunta al solo fine di evitare inutili strumentalizzazioni e inutili speculazione politiche da parte dei politicanti di turno sulle disgrazie altrui, a significare che ognuno deve fare il proprio mestiere: chi fa l’amministratore deve aggiustare le strade e altre mansioni, gli investigatori fanno il loro dovere unitamente alla Procura della Repubblica di Foggia. Stop ad inutili strumentalizzazioni in vista delle prossime elezioni amministrative, anche perché, in questo caso, non trattasi assolutamente di criminalità organizzata. Adesso, per cortesia, tutti facessero silenzio e ognuno facesse il proprio mestiere” conclude l'avvocato. “Sebastiano Tarantino si dichiara innocente sin dal primo giorno”.