Paura sul Gargano: commando armato di fucile assalta tir di sigarette, conducente soccorso da cercatori di funghi

Attimi di panico, questa mattina, sul Gargano, dove un commando armato ha assaltato un camion lungo la Provinciale 45 bis, all'altezza di San Giovanni Rotondo.

Ad agire, tre soggetti travisati, di cui uno armato di fucile: a bordo di un'auto hanno affiancato un furgone Fiat Ducato impiegato per la distribuzione di sigarette e tabacchi nei centri del Gargano, con il solo autista a bordo, costringendolo a fermarsi a bordo strada.

Scesi in due, con il conducente rimasto al volante, i malviventi hanno costretto la vittima a scendere dal mezzo (che uno dei due ha portato via), mentre l'altro rapinatore ha costretto l'autista a salire sulla propria auto, conducendolo lontano. Il furgone è stato poi abbandonato, con parte del carico ancora presente, mentre l'autista è stato 'rilasciato' ad alcuni chilometri di distanza ed è stato soccorso da alcuni cercatori di funghi. Al momento non è stato ancora quantificato l'ammontare del bottino. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo e del Nucleo Investigativo. Nelle concitate fasi della rapina nessuno è rimasto ferito.

Aggiornato alle 12.40.