Rapina a San Giovanni Rotondo: armati di pistola e martello, irrompono nel bar e scassinano slot machine

Attimi di panico, la scorsa notte, all'interno del 'Bar Vamos' di via Piave: tre rapinatori hanno minacciato i presenti per poi fuggire con un bottino di 80 euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri