Finge di voler avere un rapporto, estrae pistola e rapina prostituta in casa: "cliente" scappa con due cellulari e 15 euro

Si è finto “cliente”, salvo poi estrarre una pistola e rapinare la prostituta colombiana che lo aveva accolto. È quanto accaduto ieri, a Foggia: vittima dell’accaduto è una donna di 45 anni, che esercita in casa la professione di meretrice.

L’uomo le ha portato via la somma di 15 euro e due telefoni cellulari per poi fuggire a gambe levate. Dopo il fatto, la donna ha denunciato l’accaduto alla polizia, che ha avviato le indagini del caso per risalire al responsabile.