Rapina alle Poste: panico al Rione Martucci, in due irrompono nei locali e fuggono col malloppo

Attimi di panico, questa mattina, per una rapina messa a segno poco fa, all'interno degli Ufficio Postali al Rione Martucci, alla periferia di Foggia. Ad agire, due persone a volto coperto ma - pare - disarmate, che hanno fatto irruzione nei locali dell'istituto e hanno minacciato i dipendenti, facendosi consegnare il denaro loro disponibile.

Arraffato il bottino (ancora da quantificare, ma non ingente), gli stessi sono fuggiti in sella ad uno scooter T-Max scuro, perdendo lungo la strada parte del già esiguo bottino. Durante le fasi della fulminea rapina non c'è stata violenza e nessuno, tra dipendenti e avventori, è rimasto ferito. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che stanno verificando la presenza di telecamere utili lungo la via di fuga dei rapinatori.