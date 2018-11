Paura in autostrada: commando armato assalta portavalori al casello di Canosa, code a Cerignola Est

Un commando armato, intorno alle 15.40, ha assaltato un furgone portavalori che trasportava preziosi ed orologi di valore. I banditi, avrebbero affiancato il mezzo a bordo di un furgone, dal quale sarebbero scesi e avrebbero bloccato la corsa del mezzo minacciando il conducente con pistole e fucili, non prima però di aver disseminato la strada di chiodi a quattro punte. La rapina ha provocanto enormi disagi alla circolazione sui tratti autostradali delle A14 e a A16

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Cerignola est e Canosa, verso Bari e tra Andria e Cerignola est, verso Pescara , sono chiusi i tratti, a seguito di una rapina ad un furgone portavalori, avvenuto all'altezza del km 609, alle ore 15.40.

Sulla A16 Napoli-Canosa, è stata disposta la chiusura del tratto Cerignola ovest-Bivio A14 in direzione di quest'ultima autostrada. Chi è in viaggio sulla A14 ed è diretto verso Bari, deve uscire obbligatoriamente a Cerignola est dove si è formata coda ed utilizzando la viabilità ordinaria può rientrare in A14 a Canosa, chi da Bari è diretto a Pescara esce obbligatoriamente ad Andria ed utilizzando la viabilità ordinaria, può rientrare in autostrada a Cerignola est.

Chi è in viaggio sulla A16 verso Bari, deve uscire obbligatoriamente a Cerignola ovest ed utilizzando la viabilità ordinaria può rientrare in autostrada a Canosa, per coloro che invece dalla A16 sono diretti a Pescara, uscita obbligatoria a Cerignola ovest e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Cerignola est. Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia.