Paura all'alba, commando armato di fucile rapina 'Penny Market': malviventi in fuga con migliaia di euro

Il colpo in via Manfredonia a Cerignola. Ad agire cinque soggetti con volto coperto da passamontagna, uno dei quali armato di fucile. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri