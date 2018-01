In due rapinano mini market in via Sbano, ma non fanno i conti con la polizia

Rapina ieri sera in un mini market di via Sbano a Foggia. Due soggetti travisati da passamontagna hanno fatto irruzione nell’attività commerciale da via Imperiale e sono scappati con la refurtiva. Una delle titolari è finita a terra, mentre l'altra ha urlato chiedendo aiuto. Gli altri negozianti hanno chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, giunti immediatamente sul posto, avrebbero arrestato uno dei due malviventi. Seguono aggiornamenti