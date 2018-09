Violenta rapina a Manfredonia: armati di spranghe devastano locale, immobilizzano barista e via col malloppo

Rapina shock a Manfredonia, dove la scorsa notte, in cinque - tutti a volto coperto e armati di spranghe - hanno devastato e rapinato il bar ‘Autuori’ in via Dante Alighieri.

Il fatto è successo poco prime delle tre: il gruppo di malviventi, tutti con i volti coperti da calzamaglie, ha fatto irruzione nel locale e, brandendo delle mazze di ferro, hanno prima danneggiato il locale, poi hanno immobilizzato il barista di turno e lo hanno rinchiuso in un locale di servizio. Nel frattempo, i malviventi hanno asportato il registratore di cassa contenente denaro ancora da quantificare. Sotto shock, ma senza gravi conseguenze fisiche, il barista. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza di cui è dotata l’attività.

Un analogo episodio era avvenuto lunedì mattina a Cerignola