Rapina-lampo in banca: solo e disarmato 'ripulisce' le casse della filiale di viale Aldo Moro

E' ancora da quantificare il bottino della rapina in banca messa a segno questa mattina, a Manfredonia.

Nel mirino del rapinatore - un uomo solo, disarmato e con il volto coperto da una maschera di lattice - è finita la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in viale Aldo Moro, nel centro sipontino. Il fatto è successo poco dopo le 9.30, quando il rapinatore ha fatto irruzione nei locali minacciando i dipendenti e asportando il denaro contenuto nelle casse in quel momento attive. Il bottino non è stato ancora quantificato ma, ad una prima stima, non dovrebbe essere ingente.

L'azione è stata rapidissima e non ci sarebbe stata alcuna azione di violenza. Una volta impossessatosi del denaro, l'uomo è fuggito a piedi, ma non è escluso che ci fosse un complice ad attenderlo poco lontano. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del Commissariato di Manfredonia che stanno analizzando i filmati delle telecamere dell'istituto di credito e quelle posizionate lungo la via di fuga del malvivente.