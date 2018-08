Brutta avventura alla Macchia Gialla: ritira incasso di una macelleria ma viene aggredito e rapinato

Brutta avventura, questa mattina, per un dipendente di uno studio associato di commercialisti di Foggia, aggredito e rapinato in via Fares, in zona Macchia Gialla. L'uomo - secondo quanto fino ad ora accertato dai carabinieri - stava effettuando il consueto giro di alcune attività della zona per raccogliere gli incassi, quando è stato raggiunto da un malvivente e rapinato in via Fares, all'uscita di una macelleria della zona. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto, i carabinieri della Compagnia di Foggia per ricostruire la dinamica dell'accaduto, raccogliere le testimonianze di vittima e testimoni della rapina oltre ad acquisire le immagini delle telecamere presenti in zona.