Paura sulla SS16: armati di pistola irrompono nel bar del 'Novelli' e fuggono con denaro e gratta e vinci

L'Hotel Novelli finisce (per l'ennesima volta) nel mirino dei rapinatori. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando due persone a volto coperto, una delle quali armata di pistola, hanno fatto irruzione nel bar annesso alla struttura minacciando i dipendenti di turno.

Il fatto è successo intorno alle 15.30: i malviventi hanno asportato sigarette, gratta e vinci e circa 300 euro presenti nel registratore di cassa. Arraffato il maltolto, sono fuggiti in sella ad una moto di grosso cilindrata facendo perdere le proprie tracce. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso della struttura. Già lo scorso anno, la struttura fu vittima di una rapina: in quell'occasione ad agire fu un commando di quattro persone armate di fucile.