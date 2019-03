Rapinatori scatenati, tre colpi in poco tempo: violenta in una gioielleria, nel mirino anche un supermercato e le Poste

Tre rapine in pochissimo tempo questa mattina tra Cerignola, Orta Nova e sulla strada verso la città ofantina. La prima è stata messa a segno in una gioielleria di Corso Aldo Moro poco dopo le 12. Durate le fai concitate del colpo, uno dei tre malviventi che hanno fatto irruzione nella nota attività commerciale, ha aggredito anche un dipendente. I tre sono poi scappati su una Fiat 500X rossa con un quantitativo di merce in corso di quantificazione ma piuttosto ingente. Sul caso indaga la polizia del locale commissariato.

La seconda rapina è avvenuta presso l'ufficio postale di Orta Nova, mentre il terzo colpo, probabilmente ad opera dei malavitosi che hanno preso di mira le poste, è stato messo a segno presso il supermercato Alter sulla strada per Cerignola. 600 euro circa il bottino. I malviventi sono poi fuggiti in direzione del capoluogo dauno. Sul caso indagano i carabinieri