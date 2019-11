Paura in via Conte Appiano: armato di coltello rapina farmacia e ferisce proprietario, poi fugge con 50 euro

Armato di coltello fa irruzione nella farmacia e, nelle concitate fasi della rapina, ferisce il farmacista ad una mano.

E' accaduto poco fa, in via Conte Appiano, a Foggia, all'interno della Farmacia San Francesco. Stando alle prime informazioni raccolte, ad agire è stato un uomo solo, a volto travisato e armato di coltello. Dopo una breve colluttazione, il rapinatore è fuggito, a piedi, con appena 50 euro. Sul posto, gli agenti delle 'Volanti' e una ambulanza del 118 per medicare il farmacista. Sull'accaduto indaga la polizia.