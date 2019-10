Paura a Foggia: solo e armato di pistola rapina farmacia, il colpo al Rione Candelaro

Pistola in pugno e casco integrale a celargli in volto. Così un 'rapinatore solitario' ha fatto irruzione, intorno alle 20 di questa sera, nei locali della farmacia di via Russi, al Rione Candelaro, a Foggia, fuggendo con l'incasso.

Il colpo è durato una manciata di minuti: il rapinatore ha minacciato il dipendente di turno facendosi consegnare l'incasso (non ancora quantificato) per poi dileguarsi, pare a piedi, col malloppo. Durante le fasi della rapina non c'è stata colluttazione con alcuno, nè risultano feriti. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere per la videosorveglianza situate all'interno e all'esterno dell'attività.