Rapina a mano armata in via Spera: il colpo in una farmacia

Torna l'incubo rapine in città. Questa sera intorno alle 20, in via Federico Spera, due ragazzi hanno fatto irruzione nei locali della farmacia 'Biccari' e sotto la minaccia delle armi hanno preso e portato via il registratore di casa con l'incasso della giornata, in corso di quantificazione. I due sono scappati prima a piedi per diversi isolati e poi a bordo di un'auto. Indagano i carabinieri, giunti sul posto a bordo di una pattuglia.