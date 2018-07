Furto da film in viale degli Aviatori: commando sfonda vetrata della farmacia "Santa Rita" e si dilegua con la cassaforte

Sono almeno quattro i malviventi che la notte scorsa hanno messo a segno un vero e proprio assalto alla farmacia Santa Rita, in viale degli Aviatori, a Foggia. E’ accaduto alle 4.35, quando una banda composta di almeno quattro elementi col volto travisato ha guadagnato l’attività commerciale a bordo di un’autovettura e, con l’aiuto del mezzo, ha sfondato la vetrina, facendo irruzione all’interno. Tre le casseforti a cui miravano, ma solo una è stata portata via: la presenza in zona di due volanti della Polizia ha consentito infatti che l’intervento degli agenti fosse tempestivo e che costringesse i malviventi alla fuga dopo aver prelevato una sola cassaforte, e prima che riuscissero a caricare le altre due. La banda è stata costretta ad abbandonare sul posto finanche una seconda auto, un’opel Astra rossa, tra l’altro ancora accesa. Almeno tre dunque i mezzi usati per l’operazione: un’auto per lo sfondamento e due per la fuga, una delle quali lasciata lì e che è sicuramente elemento utile alle indagini. Al vaglio il sistema di videosorveglianza della farmacia. Ancora da quantificare l’entità complessiva del danno.