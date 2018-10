Pistola in pugno irrompono in una farmacia agricola, ma non ci sono soldi in cassa

Pistola in pugno, irrompono in una farmacia agricola ma trovano la cassa vuota e restano a bocca asciutta. Accade a Cerignola, dove due rapinatori a volto coperto e armati di pistola hanno provato a mettere a segno una rapina nell'attività commerciale di viale Usa, nel centro ofantino.

Tutto era filato secondo i piani: i due malviventi, giunti sul posto in sella ad uno scooter TMax nero, però non avevano fatto i conti con l'evenienza di trovare il registratore di cassa completamente vuoto. Sono fuggiti quindi a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.