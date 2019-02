Violenta rapina: in tre irrompono in un'abitazione, immobilizzano e picchiano donna (per 100 euro e un paio di gioielli)

Sono piombati in casa, hanno immobilizzato e malmenato la proprietaria e le hanno sottratto qualche banconota dal portafogli e qualche gioiello. E' stata una serata da dimenticare, quella di ieri, per la vittima della rapina avvenuta in una abitazione a ridosso del centro storico di Cagnano Varano.

Il fatto è successo poco dopo le 20: la donna era sola in casa (il marito era fuori per commissioni) quando almeno tre uomini, tutti travisati e pare disarmati, sono piombati all'interno dell'abitazione a livello strada.

In quel momento, la donna era seduta sulla poltrona, ed è lì che è stata immobilizzata e malmenata dai tre balordi (forse uno era all'esterno come 'palo') che nel frattempo hanno razziato banconote per circa 100 euro, un paio di orecchini e un anello per un valore non ancora quantificato ma di certo non ingente. Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.