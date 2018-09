Due colpi di pistola, poi la rapina: colpo ai danni di un dipendente 'Proshop', 15mila euro il bottino

Violenta rapina, a Cerignola, ai danni di un dipendente della catena di negozi 'Proshop'. Il fatto è successo ieri pomeriggio, intorno alle 18, in via Pedone, nel centro ofantino.

La vittima di rapina era in auto quando è stata affiancata da un mezzo con a bordo i rapinatori - due individui incappucciati ed armati di pistola - che lo hanno costretto ad arrestare la marcia, esplodendo anche due colpi in aria. I malviventi hanno sottratto alla vittima un plico contenente la somma di 15mila euro in contanti, ovvero gli stipendi di alcuni dipendenti dell'azienda. Una volta arraffato il denaro, i rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Illeso, seppure sotto shock, il dipendente rapinato. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata si telecamere per la sicurezza.