Armati di taglierino minacciano cassiere e portano via l'incasso: colpo alla Credem di San Giovanni Rotondo

Ancora una rapina a San Giovanni Rotondo dopo il colpo di qualche giorno fa al distributore di carburanti 'Pam Oil'. Il secondo colpo in pochi giorni è di questa mattina quando due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione nella filiale della Credem e armati di taglierino hanno minacciato il cassiere facendosi consegnare l'incasso, per poi darsi alla fuga. Non è stato ancora quantificato il bottino dei malviventi. Sul posto sono gliunti i carabinieri, che acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per le indagini.