Cerignola, solo e armato di coltello rapina supermercato "MD" in via Padula

Una rapina è stata messa a segno, ieri sera, ai danni del supermercato ‘MD’ di via Padula, alla periferia di Cerignola. L’azione criminale è durata pochi minuti, ed è stata messa a segno da un giovane - solo e a volto travisato - armato di coltello. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore è entrato nel supermarket e si è diretto verso le casse, minacciando un dipendente con la lama.

A quel punto, l’uomo ha arraffato l’incasso (non ancora quantificato) ed è fuggito a piedi. Durante le fasi della rapina nessuno, tra dipendenti e avventori, è rimasto ferito. Sull’accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività, alla ricerca di indizi utili per il buon esito delle indagini.