A volto coperto e armati di coltello rapinano negozio di telefonia. Bottino? 15 Iphone

Quindici Iphone. Questo è il bottino della rapina messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri, a Cerignola, dove nel mirino dei rapinatori è finito negozio di telefonia a marchio Vodafone di corso Aldo Moro.

Il fatto è successo dopo le 18: ad agire sono stati due uomini, entrambi con il volto coperto da un casco ed armati di coltello. I due hanno fatto irruzione nella sede e, brandendo le lame, hanno razziato telefoni cellulari in esposizione, per poi fuggire in sella ad uno scooter. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere utili trovate in zona.