Incappucciati in gioielleria, titolare inserisce allarme e sventa la rapina

Tutto sembrava filare liscio secondo i piani, ma a far fallire la rapina programmata ai danni di una gioielleria di Cerignola è stata la pronta reazione del titolare, che ha prontamente azionato l’allarme. La rapina pianificata ai danni della gioielleria di Corso Roma, nel centro ofantino, è rimasta quindi solo tentata, e per i malviventi - due persone incappucciate e forse armate - non è rimasta altra scelta se non quella di fuggire a gambe levate.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia. Non è escluso che possa trattarsi delle stesse persone che, poco dopo, hanno rapinato un professionista, in compagnia della figlia, in via Dante.