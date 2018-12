Colpi di arma da fuoco sulla Statale 16: banditi puntano autocisterna di gasolio e sparano, la rapina fallisce

Attimi di panico, poco fa, lungo la Statale 16, dove all'altezza di Cerignola si è consumata una tentata rapina ai danni di un'autocisterna che trasportava carburante. Secondo le prime informazioni raccolte, il mezzo pesante sarebbe stato raggiunto e affiancato da un'auto con a bordo di malviventi.

Nel tentativo di costringere il mezzo ad arrestare la marcia, i rapinatori avrebbero esploso anche dei colpi di arma da fuoco. Il conducente del mezzo, però, non si è lasciato intimorire e ha proseguito la corsa facendo sfumare, di fatto, il colpo. Per i malviventi non è rimasta altra soluzione che fuggire a mani vuote. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso.