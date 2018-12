Rapina-flash tra Candela e Cerignola: malviventi irrompono in area di servizio e fuggono con 500 euro

Rapina fulminea, ieri pomeriggio, in autostrada A16. Nel mirino dei malviventi è finita l'area di servizio Torre Alemanna Sud, situata nel tratto Candela - Cerignola, in direzione del centro ofantino.

Poco dopo le 19, un'auto di grossa cilindrata con a bordo i rapinatori (almeno 3) è giunta a forte velocità nell'area di servizio, per poi minacciare e rapinare il benzinaio in servizio. Circa 500 euro il bottino: i malviventi (non è chiaro se fossero armati o meno) sono poi ripartiti e fuggiti a folle velocità facendo perdere le proprie tracce. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che sta acquisento le immagini delle telecamere situate lungo l'autostrada e l'area di servizio alla ricerca di elementi utili ad identificare gli autori del colpo.