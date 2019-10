Paura in A14: commando armato spara e rapina camion di sigarette

Commando armato rapina camion di sigarette: paura in autostrada A14 dove, tra i caselli di Cerignola e Canosa di Puglia, un gruppo di almeno 10 banditi ha assalto il camion che trasportava tabacchi lavorati.

Il fatto è successo all'alba: i malviventi, a bordo di due auto, hanno esploso un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio e hanno poi costretto il conducente del mezzo ad arrestare la marcia. A quel punto, dietro la minaccia delle armi, i banditi si sono impossessati dell'intero carico, il cui valore non è stato ancora quantificato ma certamente ingente. L'autista, illeso ma sotto shock, è stato poi 'rilasciato' nei pressi di Barletta. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della polizia stradale con competenza in ambito autostradale. Il carico, interamente trasbordato dai rapinatori, finirà verosimilmente nei circuiti del mercato di contrabbando, fenomeno che negli ultimi mesi sembra essere tornato in auge anche nel Foggiano.