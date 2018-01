Due colpi a distanza di un'ora e mezza: stesse modalità, rapinati bar e centro scommesse

Rapina a mano armata ieri sera, intorno alla mezzanotte, all’Intralot di via Vico Ceci a San Marco in Lamis. Tre persone travisate da passamontagna, di cui una armata di pistola, hanno fatto irruzione nel locale e sono scappati via con l’incasso di circa 1000 euro. Prima di andar via hanno estratto e portato via l’hard disk del sistema di videosorveglianza.

Una rapina analoga era avvenuta un’ora e mezza prima al ‘Bar Latino’ di via Marconi a Trinitapoli. Anche in questo caso ad agire sono stati tre soggetti di cui uno armato, che dopo aver immobilizzato i titolari, sono scappati con quattro slot, un dispositivo cambio-monete e l’hard disk della videorveglianza. E’ molto probabile che in entrambi i casi abbia agito la stessa banda.