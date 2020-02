Rapina in piazza Aldo Moro: armati di pistola e martello irrompono in un centro scommesse e si fanno consegnare l'incasso

Rapina a Foggia: è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in un centro scommesse in piazza Aldo Moro. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state due persone, giunte in sella a una moto, uno armato di pistola, l'altro con in mano un martello.

I due sono entrati nel centro scommesse e si sono fatti consegnare l'incasso dal titolare per poi darsi alla fuga.