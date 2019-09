Paura a Cerignola: in quattro, armati di fucile e pistola irrompono nell'azienda e fuggono con l'incasso

In quattro, armati di fucile e pistola, irrompono in una azienda e fuggono con l'incasso. E' accaduto a Cerignola, lo scorso sabato mattina quando, intorno alle 10.30, il commando ha fatto irruzione in un centro di materiale ferroso ed ecologico lungo la strada comunale di Padula, rapinando il titolare.

Ad agire sono stati quattro individui, tutti con il volto e mani coperte, giunti sul posto a bordo di una Fiat Panda di colore scuro. Una volta all'interno, dietro la minaccia delle armi, i rapinatori si sono fatti consegnare 3mila euro in contanti, incasso di più giornate di lavoro. Durante le fasi della rapina nessuno è rimasto ferito nè è stata ingaggiata colluttazione con alcuno. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la via di fuga dei malviventi.