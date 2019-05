Rapina 'in diretta': donna strattonata, scaraventata a terra e derubata mentre era al telefono

Raggiunta alle spalle, strattonata e infine rapinata del telefono cellulare che aveva tra la mani. Una rapina avvenuta in diretta, con l'interlocutore dall'altra parte del 'filo'. E' quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, in via Galliani, a Foggia. La vicenda è raccontata da La Gazzetta di Capitanata.

Vittima dell'accaduto è una donna di 40 anni: secondo quanto ricostruito, erano le 2.30 circa, quando la donna - al telefono con un conoscente - stava percorrendo il viale; poi all'altezza della fermata degli autobus è stata rapinata da un giovane che, nella foga, l'ha spintonata fino a farla cadere a terra.

L'accaduto è stato denunciato alla polizia, alla quale la donna ha potuto fornire pochi elementi utili ("era un giovane di colore", avrebbe riferito) per tracciare un identikit del rapinatore. Indagini in corso.