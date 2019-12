Rapina a Cagnano Varano: commando armato assalta furgone Cosmopol ed esplode colpi di fucile

Una rapina è avvenuta circa un'ora fa nel centro di Cagnano Varano. Vittima, un vigilante privato Cosmopol, giunto sul posto per portare un sacco contenenente denaro contante presso la locale filiale della Credem.

Secondo quanto accertato, quattro soggetti - armati con fucile a canne mozze e il volto coperto da passamontagna - hanno fatto irruzione nei pressi dell'istituto di credito non appena il vigilante è sceso dal furgone blindato per trasportare il denaro. Dopo aver esploso in aria un colpo a scopo intimidatorio, si sono impadroniti del sacco e della pistola in dotazione del vigilante, per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat 500, appena rinvenuta in fiamme nelle campagne di Cagnano Varano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagheranno sull'accaduto. Ancora da quantificare la somma portata via dai malviventi.